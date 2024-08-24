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أورسو : الحكومة أدت دورها، ولكن ستيلانتس لم تفعل

24 أغسطس 2024, 08:15

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - أغسطس 24 - روما - قال وزير الأعمال والصناعة الإيطالي أدولفو أورسو، خلال اجتماع عقد في ريميني، إن شركة ستيلانتس يجب أن تعمل على النهوض بقطاع السيارات في إيطاليا، مشيرًا إلى أن "الحكومة أدت دورها، ولكن ستيلانتس لم تفعل".

وطالب الوزير على وجه الخصوص من شركة صناعة السيارات تقديم "رد قريبا" للحكومة بشأن مشروع بناء مصنع لتصنيع البطاريات في تيرمولي، أو إنها ستستثمر موارد الخطة الوطنية للتعافي والقدرة على الصمود لما بعد كوفيد في مكان آخر.

تخطط شركة "أوتوموتيف سيلز كومباني"، وهي مشروع مشترك للبطاريات تعد ستيلانتيس أكبر مستثمر فيه، لبناء ثلاثة مصانع عملاقة في أوروبا، لكنها أعلنت أنها أوقفت خططها لبناء اثنين منها، في إيطاليا وألمانيا.

في غضون ذلك، قال لويجي سبارا، الأمين العام للاتحاد الإيطالي لنقابات العمال، إن ما يقدر بنحو 25000 وظيفة في ستيلانتس معرضة للخطر في عام 2025، منوها أنه في النصف الأول من عام 2024، انخفض إنتاج المجموعة من المركبات بنسبة 25% مقارنة بعام 2023. (أنسامد).

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