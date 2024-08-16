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إيزي جيت تلغي 10 رحلات بين إيطاليا والبرتغال

16 أغسطس 2024, 09:34

فريق تحرير أنسا

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© ANSA/EPA

© ANSA/EPA

(أنسامد) - أغسطس 16 - روما - أعلنت شركة الطيران البريطانية "إيزي جيت" إلغاء 10 رحلات طيران بين إيطاليا والبرتغال بسبب إضراب موظفي الشركة بين 15 و17 أغسطس.

ويمثل هذا العدد نسبة صغيرة بالمقارنة مع 232 رحلة تم إلغاؤها في جميع أنحاء أوروبا. حتى 16 أغسطس، يتم تنظيم بعض الرحلات بين المطارات الإيطالية والبرتغالية.

وتؤكد إيزي جيت أنه تم إخطار الركاب قبل أيام من الإضراب، مع إعطء أولوية للتقليل من تأثير هذا الإضراب على العملاء، وإلغاء بعض الرحلات مقدما لإعطاء إمكانية لإعادة تنظيم الرحلة في الوقت المناسب.

وتم التواصل مع الركاب المتأثرين بالاحتجاج الذي تعتبره الشركة "غير مبرر" "منذ أيام لإبلاغهم بكافة الخيارات المتاحة لتغيير الرحلات أو استرداد الأموال. (أنسامد).

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