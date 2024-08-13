إيطاليا ثالث أوروبياً وخامس العالم من حيث عدد مديرات الشركات

(أنسامد) - أغسطس 13 - روما - احتلت إيطاليا المرتبة الثالثة في الاتحاد الأوروبي والخامسة عالميًا من حيث نسبة النساء في مجالس إدارة الشركات.وبمناسبة الذكرى الثالثة عشرة للقانون عام 2011 والذي ينص على تخصيص ثلث مقاعد مجالس إدارة الشركات المدرجة في البورصة وشركات القطاع العام للنساء قالت النائبة ليلا جولفو التى شاركت فى وضع هذا القانون إن نسبة حضور المرأة في مجالس إدارة الشركات المدرجة في البورصة والشركات التي تسيطر عليها الحكومة قد تجاوزت توقعات القانون وتصل الآن إلى 43%.وكان قد تم رفع حصة الثلث التي ينص عليها قانون "جولفو-موسكا" إلى 40% بموجب قانون موازنة 2020.الصورة :البرلمان لحظة التصويت على القانون واقراره (أنسامد).

ALL RIGHTS RESERVED © Copyright ANSA