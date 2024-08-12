ارتفاع الصادرات الإيطالية في يونيو على أساس شهري

(أنسامد) - أغسطس 12 - روما - قال المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء (إستات)، إن الصادرات سجلت نموا دوريا طفيفا في شهر يونيو 2024 بنسبة 0.5% على أساس شهري، بينما انخفضت على أساس سنوي بنسبة 6.1% من حيث القيمة النقدية و8.6% من حيث الحجم.وفي الربع الثاني من عام 2024، ظل مستوى الصادرات مستقرا مقارنة بالربع السابق، بينما نمت الواردات بنسبة 1.1%.أثر الانخفاض على أساس سنوي بشكل خاص، على الصادرات لألمانيا، التي تراجعت بنسبة 8.7% وفرنسا (-8.1%) والولايات المتحدة (-5.4%) وسويسرا (-7.8%).ومن بين القطاعات التي ساهمت بشكل أكبر في الانخفاض على أساس سنوي: المركبات (-21.5%)، والمنتجات الجلدية (-15.5%)، والسلع الرياضية، والألعاب، والآلات الموسيقية، والمجوهرات، والمستلزمات الطبية (-14%)، والمواد البترولية المكررة (-19.3%). (أنسامد).

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