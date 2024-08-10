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بنك إيطاليا: استقرار أسعار سوق العقارات والطلب لا يزال ضعيفا

10 أغسطس 2024, 07:17

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - أغسطس 10 - روما - كشفت دراسة استقصائية أجراها بنك إيطاليا، عن استقرار أسعار سوق العقارات في الربع الثاني من العام الجاري، مشيرة إلى أن الطلب لا يزال ضعيفا.

وأوضحت الدراسة التي أجراها بنك إيطاليا على عينة من وكلاء العقارات في الفترة من 17 يونيو إلى 17 يوليو 2024، أن التوقعات بشأن استقرار أسعار العقارات ما زالت هي السائدة إلى حد كبير في الربع الثاني.

ولا تزال نسبة المشغلين الذين أبلغوا عن زيادة في الأسعار ضعيفة وتتناقص بشكل طفيف، فيما لا يزال الطلب على العقارات ضعيفا، حيث تدهورت المؤشرات المتعلقة بعدد المشترين المحتملين في الربع المرجعي مرة أخرى مقارنة بماء جاء في الدراسة السابقة.

من ناحية أخرى، ارتفع عدد الصفقات العقارية مقارنة بكل من الربع السابق والربع المقابل من عام 2023. (أنسامد).

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