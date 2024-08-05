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انخفاض مؤشر الإنتاج الصناعي بنسبة 5.6% في يونيو

05 أغسطس 2024, 08:13

فريق تحرير أنسا

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© ANSA/Lamborghini Automobili

© ANSA/Lamborghini Automobili

(أنسامد) - أغسطس 5 - روما - كشفت البيانات الأولية الصادرة عن المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء (إستات)، أن مؤشر الإنتاج الصناعي سجل انخفاضا بلغت نسبته 5.6% في شهر يونيو الماضي مقارنة بشهر يونيو 2023.

وخلال الأشهر الستة الأولى من عام 2024، بلغ الانخفاض 2.8% مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي.

وأوضح إستات أن مؤشر الإنتاج الصناعي المعدل موسميا ارتفع في شهر يونيو بنسبة 0.5% للشهر الثاني على التوالي مقارنة بشهر مايو، بينما سجل ;;في الربع الثاني انخفاضا في مستوى الإنتاج بنسبة 0.8% مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة.

https://www.ansa.it/sito/notizie/economia/2024/08/02/istat-nella nno-produzione-industriale-in-calo-del-56_b9bf03fa-46e0-497d-8b2 2-95319c051170.html (أنسامد).

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