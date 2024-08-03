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إستات:نحو ثلث المنازل في إيطاليا غير مأهولة بالسكان

03 أغسطس 2024, 08:58

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - أغسطس 3 - روما - ذكر تقرير صادر عن المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء (إستات)، أن ما يقرب من منزل واحد من كل ثلاثة منازل في إيطاليا، أي 27.2%، غير مأهول بالسكان.

وأضافت وكالة الإحصاء الوطنية، أن هذه الأرقام مرتفعة للغاية على الرغم من أن إجمالي المنازل المأهولة بالسكان ارتفع بنسبة 6.4% في الفترة بين عامي 2011 و2021.

وأوضح التقرير أن غالبية المنازل غير المأهولة تقع في جنوب إيطاليا وجزر صقلية وسردينيا، على الرغم من أن وادي أوستا بشمال البلاد هو المنطقة التي سجلت أكبر عدد من العقارات غير المأهولة بالسكان.

من ناحية أخرى، تتمتع لومبارديا بأعلى كثافة في عدد العقارات السكنية، حيث يبلغ عدد المنازل 234.7 منزلًا لكل كيلومتر مربع، مقارنة بمتوسط ;;وطني يبلغ 116.8.

ولفتت وكالة الإحصاء الإيطالية إلى أن 56.3% من العقارات السكنية في إيطاليا تم بناؤها بين عامي 1961 و2000، في حين أن 9.5% منها يزيد عمرها عن 100 عام. (أنسامد).

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