إستات: انخفاض ثقة الأعمال وارتفاع ثقة المستهلك

(أنسامد) - يوليو 28 - روما - انخفض مؤشر ثقة الأعمال هذا الشهر، لكن ثقة المستهلك ارتفعت، بحسب ما ذكره مكتب وكالة الإحصاء الوطنية "إستات" يوم الجمعة.وانخفضت ثقة الأعمال للشهر الرابع على التوالي في يوليو، حيث تراجعت من 94.5 إلى 94.2، بحسب مكتب وكالة الإحصاء الوطنية.من ناحية أخرى، استمرت ثقة المستهلك في النمو "دون توقف منذ مايو الماضي"، حيث ارتفع المؤشر من 98.3 إلى 98.9 في يوليو، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ فبراير 2022.وانخفضت ثقة الأعمال للشهر الرابع على التوالي، أقل من متوسط ;;الأشهر الـ 12 الماضية.وعزا مكتب الإحصاء انخفاض مؤشر الأعمال إلى تدهور وضع قطاع البناء، وخاصة "خدمات السوق".وقال مكتب الإحصاء الجمعة أيضا إن 4.7 مليون عامل ينتظرون تجديد عقد عملهم في نهاية يونيو.وفي الوقت نفسه، ارتفع متوسط ;;الأجر بالساعة بين يناير ويونيو 2024 بنسبة 3.1٪ مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بحسب وكالة الإحصاء الوطنية. (أنسامد).

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