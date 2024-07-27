ارتفاع أرباح بنك جينيرالي في النصف الأول من العام

(أنسامد) - يوليو 27 - روما - سجل بنك جينيرالي الإيطالي ارتفاعا في صافي الأرباح خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري بنسبة 37% لتصل إلى 239.6 مليون يورو، فيما ارتفع إجمالي الأصول خلال هذه الفترة بنسبة 12% ليصل إلى 99 مليارا، وهو رقم قياسي جديد.وأكد البنك أن سياق الأسواق المالية المواتية ساهم أيضا في تحقيق هذه النتائج، سواء بالنسبة للتطبيع التدريجي لأسعار الفائدة أو للأداء، خاصة في الأسهم الدولية.وبلغ مكرر الربحية 170,4 مليون يورو، معززا مستوى العام الماضي (166,1 مليونا)، في حين بلغ الربح المتغير 69,1 مليونا.وارتفعت أرباح الربع الثاني بنسبة 27.8% لتسجل 117.6 مليون يورو.وعلى وجه التحديد، بلغ مكرر الربحية 88.5 مليونًا (-0.7٪ على أساس سنوي)، مما عزز المستويات القياسية للربع الثاني من عام 2023.وبلغ عنصر الربح المتغير 29.1 مليون (مقارنة بـ 2.9 مليون في العام الماضي) مدعوما بقوة الأسواق المالية خلال هذه الفترة. (أنسامد).

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