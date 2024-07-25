فيرارى تعتمد الدفع بالعملة الرقمية المشفرة لسياراتها بأوروبا

(أنسامد) - يوليو 25 - روما - قررت شركة فيرارى الإيطالية للسيارات الرياضية الفاخرة توسيع نظام الدفع باستخدام العملات الرقمية المشفرة ليشمل التجار الأوروبيين بدءاً من آخر يوليو الحالى.وكانت الشركة التي يقع مقرها فى مارينيلو قد نجحت فى اعتماد هذا النظام كطريقة دفع بديلة فى الولايات المتحدة الأمريكية قبل أقل من عام.وأضافت الشركة أنها ستقوم بتوسيع معاملاتها بالعملات المشفرة بحلول نهاية 2024 لتشمل دولاً أخرى تشكل جزءاً من شبكة الوكلاء الدولية التابعة لفيرارى، مؤكدة انها تتعاون مع العديد من الشركات النشطة فى قطاع الدفع بالعملات المشفرة لضمان سلامة المعاملات.وأكدت فيرارى أن غالبية التجار الأوروبيين لشركة صناعة السيارات بصدد اعتماد نظام الدفع الجديد بالإضافة إلى الأنظمة التقليدية.(أنسامد).

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