اتفاق إينى وكى كى ار على بيع 20-25% من "إينى ليف"

إينى ليف هي شركة تحويل التنقل التابعة لشركة إينى وقد تأسست بهدف تقديم خدمات ومنتجات متكاملة يتم التخلص من الكربون فيها تدريجيًا بحلول عام 2050.
وتعد إيني ليف، شركة متخصصة في التكرير الحيوي، وإنتاج الميثان الحيوي، وتطبيق حلول التنقل الذكية، بما في ذلك تسويق وتوزيع جميع ناقلات الطاقة.
وقد أعربت كافة الأطراف عن رغبتها فى التفاوض بشأن شروط الصفقة المحتملة والتي سيعتمد إبرامها على التوصل لاتفاق بشأن الوثائق النهائية.
أعلنت إيني في مذكرة، "تمثل هذه الخطوة مثالًا جديدًا على تطوير استراتيجية شركة إيني وستسمح ببيع حصة إضافية تصل إلى 10% من شركة إينى ليف". (أنسامد).
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