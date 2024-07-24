اتفاق إينى وكى كى ار على بيع 20-25% من "إينى ليف"

(أنسامد) - يوليو 24 - روما - وقعت شركة البترول الإيطالية العملاقة إينى اتفاقية حصرية مع شركة كى كى ار، -وهي شركة استثمار عالمية رائدة تقدم إدارة بديلة للأصول بالإضافة إلى أسواق رأس المال وحلول التأمين-، لبيع حصة فى شركة "اينى ليف" تتراوح ما بين 20 و25% والتي تبلغ قيمتها ما بين 11.5 و12.5 مليار يورو .إينى ليف هي شركة تحويل التنقل التابعة لشركة إينى وقد تأسست بهدف تقديم خدمات ومنتجات متكاملة يتم التخلص من الكربون فيها تدريجيًا بحلول عام 2050.وتعد إيني ليف، شركة متخصصة في التكرير الحيوي، وإنتاج الميثان الحيوي، وتطبيق حلول التنقل الذكية، بما في ذلك تسويق وتوزيع جميع ناقلات الطاقة.وقد أعربت كافة الأطراف عن رغبتها فى التفاوض بشأن شروط الصفقة المحتملة والتي سيعتمد إبرامها على التوصل لاتفاق بشأن الوثائق النهائية.أعلنت إيني في مذكرة، "تمثل هذه الخطوة مثالًا جديدًا على تطوير استراتيجية شركة إيني وستسمح ببيع حصة إضافية تصل إلى 10% من شركة إينى ليف". (أنسامد).

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