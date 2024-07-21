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إيطاليا : 18.9% معرضون لخطر الفقر، وهو أدنى مستوى منذ 2010

21 يوليو 2024, 08:47

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - يوليو 21 - روما - بلغت نسبة السكان الإيطاليين المعرضين لخطر الفقر 18.9% في عام 2023، بانخفاض قدره 1.2 نقطة مئوية عن عام 2022 وأدنى مستوى منذ أن كانت 18.7% في عام 2010، وفقًا لبيانات مكتب إحصاء الإتحاد الأوروبي "يوروستات".

ولكن لا يزال هذا المستوى أعلى بكثير من متوسط ;;الاتحاد الأوروبي البالغ 16.2%. وتتعلق عتبة خطر الفقر بالأشخاص الذين يكسبون أقل من 60% من متوسط ;;الدخل الوطني المتاح.

وقال يوروستات إن 11.12 مليون شخص، بالقيمة المطلقة، كانوا معرضون لخطر الفقر في إيطاليا في عام 2023، بانخفاض قدره 676 ألفًا مقارنة بالعام السابق.

وتزامن انخفاض معدل خطر الفقر في إيطاليا مع زيادة بنسبة 1.5% في عدد الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و64 عامًا والذين كانوا يعملون في العام الماضي مقارنة ببعام 2022، وفقًا لتقرير الأرقام الرئيسية للاتحاد الأوروبي.

وأضاف أن معدل التوظيف لهذه الفئة العمرية في إيطاليا، 66.3%، لا يزال أقل بكثير من متوسط ;;الاتحاد الأوروبي البالغ 75.3%.

وقال التقرير أيضًا إن إيطاليا لديها ثاني أدنى فجوة في الأجور بين الجنسين في الاتحاد الأوروبي بعد لوكسمبورغ، بفارق 4.3% بين متوسط ;;دخل الرجال والنساء، في حين بلغ متوسط ;;الاتحاد الأوروبي 12.7%.

(أنسامد).

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