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مجموعة أنجيليني تحقق إيرادات 2.1 مليار يورو العام الماضي

20 يوليو 2024, 09:59

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - يوليو 20 - روما - سجلت مجموعة أنجيليني الصناعية الإيطالية Angelini industries التي تعمل في قطاعات الصحة والتكنولوجيا الصناعية والسلع الاستهلاكية، إيرادات قدرها 2.1 مليار يورو عام 2023، بزيادة أكثر من 7% مقارنة بعام 2022 مع صافي أرباح قدره 98.3 مليون يورو (+22%).

ووفقا لبيان صادر عن مجموعة أنجيليني، بلغت الأرباح قبل الفائدة والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين 303.7 مليون يورو، لتسجل ارتفاعا بلغت نسبته 19.2% مقارنة بعام 2022.

وصرح الرئيس التنفيذي لمجموعة أنجيليني سيرجيو مارولو دي كوندوجاني، أن نتائج 2023 هي الأفضل على الإطلاق بالنسبة للمجموعة، مشيرا إلى النمو المستمر الذي يمثل نتيجة المسار الاستراتيجي الذي بدأ في عام 2020، والذي أدى إلى زيادة في حجم الإيرادات بأكثر من 25% في السنوات الأربع الماضية بفضل استثمارات تزيد عن 800 مليون يورو. (أنسامد).

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