مجموعة أنجيليني تحقق إيرادات 2.1 مليار يورو العام الماضي

ووفقا لبيان صادر عن مجموعة أنجيليني، بلغت الأرباح قبل الفائدة والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين 303.7 مليون يورو، لتسجل ارتفاعا بلغت نسبته 19.2% مقارنة بعام 2022.
وصرح الرئيس التنفيذي لمجموعة أنجيليني سيرجيو مارولو دي كوندوجاني، أن نتائج 2023 هي الأفضل على الإطلاق بالنسبة للمجموعة، مشيرا إلى النمو المستمر الذي يمثل نتيجة المسار الاستراتيجي الذي بدأ في عام 2020، والذي أدى إلى زيادة في حجم الإيرادات بأكثر من 25% في السنوات الأربع الماضية بفضل استثمارات تزيد عن 800 مليون يورو. (أنسامد).
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