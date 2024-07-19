مكافحة الاحتكار الإيطالية تفتح تحقيقا ضد جوجل

(أنسامد) - يوليو 19 - روما - قالت هيئة مكافحة الاحتكار الإيطالية يوم الخميس إنها تحقق مع جوجل وشركتها الأم ألفابيت لأن طلب الموافقة الذي تقدمه جوجل لمستخدميها لربط الخدمات المقدمة "قد يشكل ممارسة تجارية مضللة وعدوانية".وقالت هيئة المنافسة: "يبدو أن هذا الطلب في الواقع لا يقدم أي معلومات ذات صلة - أو قد يقدمها بشكل غير كاف وغير دقيق - فيما يتعلق بالتأثير الحقيقي للموافقة على استخدام جوجل للبيانات الشخصية للمستخدمين".وبحسب الهيئة، فقد تنشأ نفس المشكلات الحرجة فيما يتعلق بتنوع خدمات جوجل التي قد يحدث لها "دمج" و"استخدام مشترك" للبيانات الشخصية، وفيما يتعلق بإمكانية تعديل (وبالتالي تقييد) الموافقة على بعض الخدمات.وأوضحت الهيئة أن شركة جوجل تريد السماح لنفسها باستخدام تقنيات وأساليب لطلب الموافقة، وكذلك لإنشاء آليات للحصول على الموافقة نفسها، مما قد يحدد حرية الاختيار للمستهلك العادي.وخلصت الهيئة إلى أنه "سيتم حث العميل على اتخاذ قرار تجاري لم يكن ليتخذه بخلاف ذلك، من خلال الموافقة على الجمع والاستخدام المتبادل لبياناته الشخصية بين مجموعة الخدمات المقدمة". (أنسامد).

ALL RIGHTS RESERVED © Copyright ANSA