بنك إيطاليا : إرتفاع الناتج المحلي الإجمالي 0.6% في 2024

(أنسامد) - يوليو 14 - روما - أعلن بنك إيطاليا، يوم الجمعة، في نشرته الاقتصادية، أن الاقتصاد الإيطالي نما "بوتيرة معتدلة" في الربع الثاني من عام 2024، بعد ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.3% في الأشهر الثلاثة الأولى من العام.وتضمنت النشرة توقعات النمو الصادرة الشهر الماضي والتي تتوقع ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.6% هذا العام، و0.9% في عام 2025، و1.1% في عام 2026.صرح وزير الاقتصاد جيانكارلو جيورجيتي في وقت سابق من هذا الأسبوع أنه يعتقد أن البلاد تسير على الطريق الصحيح لتحقيق نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1٪ لعام 2024.وقال البنك المركزي أيضًا إن ارتفاع أسعار السياحة أدى إلى تباطؤ انخفاض معدل التضخم الإجمالي، والذي يبلغ 1.1%.وأضاف أن زيادات الأسعار في قطاع السياحة في إيطاليا كانت "أعلى بشكل واضح" من متوسط ;;معدل التضخم في الخدمات. (أنسامد).

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