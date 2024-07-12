فيات في عامها الـ 125.. الشركة رمز الرأسمالية الإيطالية

(أنسامد) - يوليو 12 - روما - تحتفل شركة فيات الإيطالية لصناعة السيارات بمرور 125 عاما على تأسيسها في 11 يوليو 1899، وكانت طول القرن العشرين رمزا صناعيا للرأسمالية الإيطالية.واختارت الشركة الاحتفال بهذه الذكرى المهمة على حلبة لينجوتو تراك 500، بحضور الحكومة، والممثلة بوزير الأعمال والتصنيع في إيطاليا أدولفو أورسو، ونائبة رئيس مجلس الشيوخ ليسيا رونزولي، ورئيسة لجنة الأنشطة الإنتاجية في المجلس، ألبرتو لويجي جوسميرولي، ورئيس منطقة بييمونتي، ألبرتو سيريو وعمدة تورينو ستيفانو لو روسو، بالإضافة إلى ممثلين عن النقابات العمالية.كما تتزامن الاحتفالية مع الظهور الرسمي الأول لسيارة جراند باندا الجديدة، والمستوحاة من طراز الثمانينيات، والتي سيتم إنتاجها في مصنع Stellantis في صربيا وستكون كهربائية وهجينة.ترتبط سنوات شركة فيات الـ 125 ارتباطًا وثيقًا بتاريخ إيطاليا.بدأت نماذج مثل 508 Balilla من عام 1932 و500 Topolino في أول عملية تصنيع جماعية للسيارات للإيطاليين.كما رافقت طرازات أخرى مثل 600 و500 الجديدة التي تم إطلاقها في 4 يوليو 1957 إيطاليا في الازدهار الاقتصادي، وفي تورينو على وجه الخصوص، تقاطعت مصائر الحركة العمالية والشركات الكبرى، من الإرهاب إلى سنوات الإضرابات، مع المسيرة التاريخية للعمال.كما واجهت الشركة أزمة كانت ستقودها إلى الهاوية، لكن حدث التحول عبر الاندماج مع كرايسلر وولادة اتحاد أف سي إيه، ثم الاندماج مع "بي أس أي" الذي أعطى الحياة لظهور شركة ستيلانتيس فيما بعد عام 2021. (أنسامد).

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