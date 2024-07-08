أمازون : 19 ألف وظيفة دائمة في إيطاليا بنهاية 2024

(أنسامد) - يوليو 8 - روما - أعلنت شركة أمازون أنه بحلول نهاية عام 2024، سيكون لديها حوالي 19000 موظف بعقود عمل دائمة في إيطاليا، بزيادة حوالي ألف وظيفة مما تم الإعلان عنه في العام الماضي، موزعة على 60 موقعا في جميع أنحاء إيطاليا.وقالت ماريانجيلا مارسيليا، نائب المدير الإقليمي لأمازون إيطاليا وإسبانيا : يسعدنا أن نعلن عن تعزيز وجودنا في إيطاليا، لنتمكن في المقام الأول من المساهمة بطريقة ملموسة في نمو البلاد، مضيفة أن هذه الوظائف الدائمة تعتبر ضرورية لمواصلة الابتكار باسم عملائنا وباسم البلد.ومن جانبه، صرح لورينزو باربو، الرئيس التنفيذي لقطاع الخدمات اللوجستية في أمازون إيطاليا : لدى أمازون حوالي 400 نوع مختلف من الوظائف في إيطاليا في العديد من المجالات، منوها : نحن ملتزمون بضمان أجور تنافسية من خلال المراجعة السنوية للأجور الإجمالية لموظفي الشبكة اللوجستية.تتواجد أمازون في إيطاليا منذ 14 عامًا. وفي شهر مارس الماضي، بدأت أعمال اختيار مركز توريد جديد في ألساندريا، وهو الوحيد من نوعه في إيطاليا، والذي سيتم افتتاحه بحلول نهاية عام 2024. (أنسامد).

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