ميلوني: معدل النمو في إيطاليا أكبر من الدول الأخرى

(أنسامد) - يوليو 5 - روما - أشادت رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني بالأداء الاقتصادي لإيطاليا، مؤكدة أن النمو في إيطاليا يتفوق على دول أوروبية أخرى.وفى رسالة إلى رابطة شركات التأمين، قالت ميلوني إن الاقتصاد الإيطالي ينمو بشكل أكبر من اقتصادات الدول الأوروبية الأخرى على الرغم من تباطؤ الاقتصاد العالمي والوضع الدولي الحساس.وأشارت إلى أن بيانات الاقتصاد الكلي إيجابية وتمثل اتجاهات بعض المؤشرات من نمو التوظيف إلى زيادة الاستثمار وهي علامات مهمة على الثقة في مستقبل الاقتصاد الإيطالي.وفي وقت سابق، أعلنت الوكالة الوطنية للإحصاء "إستات" أن الناتج المحلي الإجمالي الإيطالي ارتفع بنسبة 0.3% في الربع الأول من العام مع توقع نمو بنسبة 1%. (أنسامد).

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