إيطاليا:ارتفاع الطلب على الرهون العقارية هذا العام

وعلى الرغم من أن السوق لا يزال بعيدًا عن المستويات التي تحققت خلال السنوات السابقة ولا تزال مستويات القروض منخفضة (مع تراجع 13% في التدفقات الممولة في الربع الأول من عام 2024)، فإنه من المتوقع انتعاش الطلب في النصف الثاني من العام.
يرتفع متوسط ;;القرض المطلوب في الأشهر الستة الأولى من عام 2024 إلى 133 ألفا و389 يورو، أي أكثر بنسبة 3% عما كان عليه في عام 2023، وهي نفس الزيادة (+3%) التي سجلها متوسط ;;قيمة العقار الخاضع للرهن العقاري، والذي ارتفع في عام 2024 إلى 207 الآف و614 يورو. (أنسامد).
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