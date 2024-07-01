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إيطاليا:ارتفاع الطلب على الرهون العقارية هذا العام

01 يوليو 2024, 08:28

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - يوليو 1 - روما - سجل قطاع الرهون العقارية فى إيطاليا مؤشرات إيجابية منذ مطلع العام الجاري، حيث ارتفع الطلب على القروض العقارية عبر الإنترنت بنسبة 15% في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023.

وعلى الرغم من أن السوق لا يزال بعيدًا عن المستويات التي تحققت خلال السنوات السابقة ولا تزال مستويات القروض منخفضة (مع تراجع 13% في التدفقات الممولة في الربع الأول من عام 2024)، فإنه من المتوقع انتعاش الطلب في النصف الثاني من العام.

يرتفع متوسط ;;القرض المطلوب في الأشهر الستة الأولى من عام 2024 إلى 133 ألفا و389 يورو، أي أكثر بنسبة 3% عما كان عليه في عام 2023، وهي نفس الزيادة (+3%) التي سجلها متوسط ;;قيمة العقار الخاضع للرهن العقاري، والذي ارتفع في عام 2024 إلى 207 الآف و614 يورو. (أنسامد).

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