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استقرارا التضخم في يونيو عند 0.8% وانخفاض تضخم عربة السوق

30 يونيو 2024, 07:17

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - يونيو 30 - روما - أفادت وكالة الإحصاء الإيطالية يوم الجمعة، أن معدل التضخم في إيطاليا ظل عند مستوى 0.8% في يونيو/حزيران، وهو نفس المستوى الذي كان عليه في مايو/أيار.

في يونيو، ارتفع المؤشر الوطني لأسعار المستهلك للسلع بأكملها، حيث ارتفع في التبغ بنسبة 0.1% على أساس شهري وبنسبة 0.8% على أساس سنوي، في حين ارتفع مؤشر HICP، المنسق وفقًا لمعايير الاتحاد الأوروبي بنسبة 0.2% على أساس شهري وبنسبة 0.9% على أساس سنوي، حسبما ذكرت وكالة الإحصاء الوطنية في تقديراتها الأولية.

وقالت : "يظل "التضخم الأساسي مستقرًا عند +2.0%، في حين أن صافي سلع الطاقة وحده يتباطأ قليلاً (من +2.0% إلى +1.9%)".

وأضافت أن توقعات التضخم لعام 2024 هي +0.8% للمؤشر العام و+1.9% للمكون الأساسي.

وذكرت عن استمرار التباطؤ في معدل النمو السنوي لأسعار "عربة التسوق" في يونيو: تباطأت أسعار المواد الغذائية والسلع المنزلية ومنتجات العناية الشخصية (ما يسمى بتحرير عربة التسوق) من +1.8% إلى +1.4%. (أنسامد).

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