إيطاليا: ثلث إنفاق الأسر الإيطالية الشهري يذهب على الأطفال

(أنسامد) - يونيو 28 - روما - كشفت دراسة حديثة، أن الأسر الإيطالية التي لديها أطفال، تنفق ثلث إنفاقها الشهري عليهم، شاملة الملابس والأحذية وأدوات الدراسة وغيرها.وبينت الدراسة التي نشرتها مؤسسة "فرجيلتاليا" والذي أعدها معهدي إيبسوس واريا ستودي ليجاكوب، أن خمسة من كل 10 إيطاليين لديهم أطفال يعيشون معهم، بالإضافة إيضا إلى وجود بالغين، والذين يعتمد نصفهم تقريبا كليا على والديهم.وأوضحت الدراسة أنه في المتوسط، يستوعب الأطفال ثلث متوسط إنفاق الأسرة الشهري، خاصة على الملابس والأحذية والكتب الدراسية والأنشطة الرياضية والوجبات بعيدا عن المنزل.لكن بالنسبة لثلث الأسر، يمثل الإنفاق على الأطفال ما بين 40% إلى 70% من ميزانية الأسرة".ولفتت الدراسة إلى أن 6 من كل 10 آباء يضطرون للتخلي عن التسوق لأنفسهم، والذهاب إلى المطاعم وتقليل الإجازات، لتوفير الإنفاقات على أطفالهم.كما يضطر 3 من كل 10 إلى التضحية لصالح أطفالهم عند شراء الملابس والهاتف الذكي الجديد والخروج مع الأصدقاء. (أنسامد).

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