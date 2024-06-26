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محكمة العدل الأوروبية:إغلاق مصنع تارانتو للصلب إذا كان خطيرا

26 يونيو 2024, 08:14

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - يونيو 26 - روما - أصدرت محكمة العدل الأوروبية حكما يتعين بموجبه على إيطاليا إغلاق الإنتاج في مصنع الصلب في تارانتو إذا كان المصنع يشكل تهديدًا لصحة الإنسان والبيئة.

وأضافت المحكمة إنه يجب تعليق العمليات في المنشأة "حيث توجد تهديدات خطيرة وكبيرة لسلامة البيئة وصحة الإنسان".

وذكرت محكمة العدل إن محكمة ميلانو التي أحالت القضية إليها يجب أن تقرر ما إذا كان هذا هو الحال بالفعل فيما يتعلق بالالتماس المقدم من السكان المحليين.

وكانت محكمة ميلانو قد طلبت قرارًا بشأن ما إذا كان التشريع الإيطالي والقواعد الخاصة المطبقة على مصانع الصلب من أجل ضمان استمراريتها تتعارض مع توجيهات الاتحاد الأوروبي بشأن الانبعاثات الصناعية.

تم مؤخراً وضع شركة Ilva السابقة للصلب، التي توظف حوالي 11.000 عامل، تحت إدارة خاصة وتم إعلان إفلاس شركة ADI مع انتهاء فترة ولاية شركة ArcelorMittal المتعددة الجنسيات .

لقد تسبب المصنع فى معارك قانونية حول تأثيره على البيئة وصحة السكان المحليين لسنوات عديدة.

وفي عام 2019، وجدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن مصانع الصلب كان لها تأثير سلبي كبير على البيئة وصحة السكان المحليين.

كما أُدين الملاك السابقون لعائلة ريفا بالتسبب في معدلات إصابة بالسرطان أعلى من المعتاد في تارانتو، خاصة بين الأطفال.

في مارس/آذار، تم وضع الرئيس التنفيذي السابق لشركة AdI لوسيا مورسيلي قيد التحقيق في تارانتو بسبب جرائم مزعومة تتعلق بالبيئة والصحة والسلامة إلى جانب مدير المصنع السابق أليساندرو لابيلي.

(أنسامد).

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