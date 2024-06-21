ارتفاع مؤشر إنتاج البناء بنسبة 2.3٪ في أبريل

(أنسامد) - يونيو 21 - روما - أعلن المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء (إستات) ارتفاع مؤشر انتاج قطاع البناء المعدل موسميا بنسبة 2.3% في شهر أبريل مقارنة بشهر مارس.وبين المعهد الذي يعد الوكالة الوطنية للإحصاء في إيطاليا أنه في المتوسط خلال الربع من فبراير إلى أبريل 2024، انخفض الإنتاج في قطاع البناء بنسبة 1.2% مقارنة بالربع السابق.وعلى أساس الاتجاه، سجل المؤشر الخام زيادة بنسبة 21%، في حين نما المؤشر المعدل لتأثيرات التقويم بنسبة 10.5% (كانت أيام العمل 20 يوما مقابل 18 في أبريل 2023).وفي المتوسط ;;خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2024، ارتفع المؤشر الخام بنسبة 10.5%، بينما ارتفع المؤشر المعدل لتأثيرات التقويم بنسبة 8.7%. (أنسامد).

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