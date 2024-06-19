إيطاليا : 1129 إضراباً في 2023، 40% منها تقريبًا في النقل

(أنسامد) - يونيو 19 - روما - شهدت إيطاليا 1129 إضرابا في عام 2023، حوالي 40% منها في قطاع النقل، حسبما أعلنت الجهة الضامنة للإضراب .وقالت أنه من بين 1649 دعوة للإضراب، كان 639 منها في قطاع نقل الركاب (الجوي، والسكك الحديدية، والبحري، والمحلي)، مع تنفيذ 449 إضرابًا (حوالي 40 في المائة).وأضافت اللجنة أنه في عام 2023، كان هناك "اتجاهاً مستقراً إلى حد كبير مقارنة بالعام السابق" مع الإعلان عن 1,649 إضرابًا مقارنة بنحو 1,618 في عام 2022 منها 1,129 تم تنفيذ 1,129 إضراباً أكثر مما كان عليه في عام 2022، و"في انخفاض حاد على مدى عشر سنوات".وقالت رئيسة لجنة ضمان تنفيذ قانون الإضرابات في الخدمات العامة الأساسية، باولا بيلوتشي، في تقريرها السنوي: "كان هناك 2330 إعلانًا في عام 2012، تم تنفيذ 1375 إضرابًا". (أنسامد).

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