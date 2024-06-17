ارتفاع الصادرات الإيطالية في أبريل على أساس سنوي

(أنسامد) - يونيو 17 - روما - قال المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء (إستات)، إن الصادرات الإيطالية سجلت ارتفاعا بلغت نسبته 10.7% في شهر أبريل الماضي مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، بينما ارتفعت الواردات بنسبة 1.4%.وذكرت وكالة الإحصاء الوطنية أن النمو السنوي يشمل "جميع الدول الشريكة التجارية الرئيسية تقريبا"، سواء من الاتحاد الأوروبي أو من خارج الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك ألمانيا، حيث أنهى ارتفاع الصادرات للأخيرة عاما من الانخفاض المستمر.وأوضح إستات أن الصادرات الإيطالية ارتفعت بنسبة 2.3% في شهر أبريل مقارنة بشهر مارس، فيما انخفضت الواردات بنسبة 1.1% على أساس شهري.وفي شهر أبريل 2024، سجل الميزان التجاري فائضا قدره 4,807 مليون يورو (مقارنة مع عجز 228 مليون يورو في دول الاتحاد الأوروبي)، وفائضا قدره 5,036 مليون يورو مع دول خارج الاتحاد الأوروبي.(أنسامد).

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