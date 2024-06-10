شركة Sace تدخل مجال العقارات بمشروع في ميلانو

(أنسامد) - يونيو 10 - روما - أعلنت شركة Sace دخولها سوق العقارات لتنفذ أول عملية لها في القطاع العقاري، حيث ستقوم بتأجير مبنى كامل في وسط مدينة ميلانو لشركة أوريانا هوميل، التي تعمل في قطاع السياحة.وشركة Sace هى وكالة ائتمان الصادرات الإيطالية وتشارك في المنظمات الدولية الكبرى في صناعة ائتمان التصدير وتخضع كافة أنشطتها لتشريعات الاتحاد الاوروبى.تبلغ مساحة المبنى الواقع في شارع سان موريليو، 1600 متر مربع وسيتم تجديده وإعادة تطويره بالكامل من أجل تحسين فئة الطاقة والحصول على شهادة «ليد» الذهبية.وسيتكون المبنى من 17 وحدة عقارية سكنية سيتم إدارتها من خلال فئة الإيجارات قصيرة الأجل للاستخدام السياحي.وصرح أنطونيو فريزا، رئيس التسويق والمبيعات للشركات الصغيرة والمتوسطة وحلول إدارة الممتلكات في شركة Sace : لدينا تراث جميل يستحق التقدير وتطوير إمكاناته الهائلة. هذه هي العملية الأولى فقط من هذا النوع وستتبعها عمليات أخرى، مضيفا : في الواقع، نقوم أيضًا بتقييم استراتيجيات تعزيز عقاراتنا في روما. (أنسامد).

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