شركة Sace تدخل مجال العقارات بمشروع في ميلانو

Se hai scelto di non accettare i cookie di profilazione e tracciamento, puoi aderire all’abbonamento "Consentless" a un costo molto accessibile, oppure scegliere un altro abbonamento per accedere ad ANSA.it.

Ti invitiamo a leggere le Condizioni Generali di Servizio, la Cookie Policy e l'Informativa Privacy.

ABBONAMENTO CONSENTLESS

Puoi leggere tutti i titoli di ANSA.it
e 10 contenuti ogni 30 giorni
a €16,99/anno

  • Servizio equivalente a quello accessibile prestando il consenso ai cookie di profilazione pubblicitaria e tracciamento
  • Durata annuale (senza rinnovo automatico)
  • Un pop-up ti avvertirà che hai raggiunto i contenuti consentiti in 30 giorni (potrai continuare a vedere tutti i titoli del sito, ma per aprire altri contenuti dovrai attendere il successivo periodo di 30 giorni)
  • Pubblicità presente ma non profilata o gestibile mediante il pannello delle preferenze
  • Iscrizione alle Newsletter tematiche curate dalle redazioni ANSA.
ALTRI ABBONAMENTI


Per accedere senza limiti a tutti i contenuti di ANSA.it

Scegli il piano di abbonamento più adatto alle tue esigenze.

Se hai cambiato idea e non ti vuoi abbonare, puoi sempre esprimere il tuo consenso ai cookie di profilazione e tracciamento per leggere tutti i titoli di ANSA.it e 10 contenuti ogni 30 giorni (servizio base):

ACCETTA I COOKIE E CONTINUA

Se accetti tutti i cookie di profilazione pubblicitaria e di tracciamento, noi e 750 terze parti selezionate utilizzeremo cookie e tecnologie simili per raccogliere ed elaborare i tuoi dati personali e fornirti annunci e contenuti personalizzati, valutare l’interazione con annunci e contenuti, effettuare ricerche di mercato, migliorare i prodotti e i servizi.Per maggiori informazioni accedi alla Cookie Policy e all'Informativa Privacy.

Per maggiori informazioni sui servizi di ANSA.it, puoi consultare le nostre risposte alle domande più frequenti, oppure contattarci inviando una mail a register@ansa.it o telefonando al numero verde 800 938 881. Il servizio di assistenza clienti è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 18:30, il sabato dalle ore 09:00 alle ore 14:00.

شركة Sace تدخل مجال العقارات بمشروع في ميلانو

10 يونيو 2024, 07:46

فريق تحرير أنسا

ANSACheck
- ALL RIGHTS RESERVED

- ALL RIGHTS RESERVED

(أنسامد) - يونيو 10 - روما - أعلنت شركة Sace دخولها سوق العقارات لتنفذ أول عملية لها في القطاع العقاري، حيث ستقوم بتأجير مبنى كامل في وسط مدينة ميلانو لشركة أوريانا هوميل، التي تعمل في قطاع السياحة.

وشركة Sace هى وكالة ائتمان الصادرات الإيطالية وتشارك في المنظمات الدولية الكبرى في صناعة ائتمان التصدير وتخضع كافة أنشطتها لتشريعات الاتحاد الاوروبى.

تبلغ مساحة المبنى الواقع في شارع سان موريليو، 1600 متر مربع وسيتم تجديده وإعادة تطويره بالكامل من أجل تحسين فئة الطاقة والحصول على شهادة «ليد» الذهبية.

وسيتكون المبنى من 17 وحدة عقارية سكنية سيتم إدارتها من خلال فئة الإيجارات قصيرة الأجل للاستخدام السياحي.

وصرح أنطونيو فريزا، رئيس التسويق والمبيعات للشركات الصغيرة والمتوسطة وحلول إدارة الممتلكات في شركة Sace : لدينا تراث جميل يستحق التقدير وتطوير إمكاناته الهائلة. هذه هي العملية الأولى فقط من هذا النوع وستتبعها عمليات أخرى، مضيفا : في الواقع، نقوم أيضًا بتقييم استراتيجيات تعزيز عقاراتنا في روما. (أنسامد).

ALL RIGHTS RESERVED © Copyright ANSA

لا تفوت

شارك

آخر الأخبار العالمية

16:21

ميلوني: إيطاليا لديها أقوى حكومة في مجموعة السبع

07:43

ميلونى تحقق نصراً حاسماً فى الإنتخابات الأوروبية

جميع الأخبار

شارك المقالة

أو استخدم

آخر الأخبار العالمية

آخر الأخبار العالمية

16:21

ميلوني: إيطاليا لديها أقوى حكومة في مجموعة السبع

07:43

ميلونى تحقق نصراً حاسماً فى الإنتخابات الأوروبية