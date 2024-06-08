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إستات : نمو الناتج المحلي الإجمالي لإيطاليا 1% هذا العام

08 يونيو 2024, 08:12

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - يونيو 8 - روما - كشفت الوكالة الوطنية للإحصاء (إستات)، أنه من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لإيطاليا بنسبة 1% في عام 2024 وبنسبة 1.1% في عام 2025، وذلك بالمقارنة مع ارتفاع بنسبة 0.9% في عام 2023.

وأضافت إستات أن ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي هذا العام سيدعمه كل من الطلب المحلي والطلب الخارجي، حيث ارتفع كلاهما بنسبة 0.7 نقطة مئوية، منوها أن النمو في عام 2025 سيكون مدفوعا في الغالب بالطلب المحلي، حيث من المتوقع أن يرتفع 0.9 نقطة مئوية.

وأوضحت أن استهلاك الأسر لا يزال مدعوما من خلال تعزيز سوق العمل وزيادة الأجور الحقيقية، لافتا إلى أن هذه الديناميكيات ستؤدي إلى نمو بنسبة 0.4% في استهلاك الأسر في عام 2024 و1% في عام 2025.

ومن المتوقع أن ينمو معدل التوظيف، الذي يُقاس وفقا لمبدأ الدوام الكامل، بما يتماشى مع الناتج المحلي الإجمالي (+0.9% في عام 2024 و+1.0% في عام 2025)، مصحوبًا بانخفاض في معدل البطالة (7.1% هذا العام و7.0% في عام 2025). (أنسامد).

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