مصادر أوروبية: تقدم فى مفاوضات صفقة ايتا-لوفتهانزا

(أنسامد) - يونيو 6 - روما - قالت مصادر فى الاتحاد الاوروبى إنه تم احراز تقدماً ملحوظاً فى المفاوضات الرامية لحصول على موافقة المفوضية الأوروبية على صفقة استحواذ لوفتهانزا على حصة 41% من ايتا الإيطالية.وأوضحت المصادر أن المفوضية لم توافق بعد على العملية التى تبلغ تكلفتها 325 مليون يورو لأنها تخشى بشأن تأثيرها على المنافسة خاصة فيما يتعلق برحلات الطيران الطويلة من مطار فيوميتشينو فى روما إلى الولايات المتحدة.ومن المتوقع أن تعلن المفوضية حكمها النهائى بين نهاية يونيو وبداية يوليو قبل أيام قليلة من الموعد النهائى فى 4 يوليو.ومن الجدير بالذكر أن وزارة الخزانة الإيطالية تمتلك شركة حلت محل شركة الطيران الإيطالية السابقة لإيطاليا والتى كانت تتكبد خسائر كبيرة عام 2021. (أنسامد).

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