إنخفاض مبيعات ستيلاتنتس بنسبة 13.9٪ في إيطاليا في مايو

(أنسامد) - يونيو 4 - روما - سجلت شركة ستيلانتس للسيارات بيع 42334 سيارة في إيطاليا في مايو، أي أقل بنسبة 13.9٪ عن نفس الشهر من عام 2023.وقالت شركة صناعة السيارات الإيطالية الأمريكية الفرنسية إن حصة السوق انخفضت من 32.9% إلى 30.3%.وفي الأشهر الخمسة الأولى من العام، بلغ إجمالي تسليمات المجموعة 235,383 سيارة، بانخفاض 0.3% عن نفس الفترة من العام الماضي، مع انخفاض الحصة من 33.6% إلى 32.4%.وقد سجل سوق السيارات في إيطاليا انخفاضاً بنسبة 6.6 في المائة في مايو مقارنة بالشهر نفسه من عام 2023: بلغ إجمالي التسجيلات، وفقًا لبيانات وزارة النقل - 139.581.وفي الأشهر الخمسة الأولى من العام، تم بيع 726.311 سيارة، بزيادة 3.45 في المائة عن نفس الفترة من العام الماضي. (أنسامد).

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