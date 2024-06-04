إنخفاض مبيعات ستيلاتنتس بنسبة 13.9٪ في إيطاليا في مايو

وقالت شركة صناعة السيارات الإيطالية الأمريكية الفرنسية إن حصة السوق انخفضت من 32.9% إلى 30.3%.
وفي الأشهر الخمسة الأولى من العام، بلغ إجمالي تسليمات المجموعة 235,383 سيارة، بانخفاض 0.3% عن نفس الفترة من العام الماضي، مع انخفاض الحصة من 33.6% إلى 32.4%.
وقد سجل سوق السيارات في إيطاليا انخفاضاً بنسبة 6.6 في المائة في مايو مقارنة بالشهر نفسه من عام 2023: بلغ إجمالي التسجيلات، وفقًا لبيانات وزارة النقل - 139.581.
وفي الأشهر الخمسة الأولى من العام، تم بيع 726.311 سيارة، بزيادة 3.45 في المائة عن نفس الفترة من العام الماضي. (أنسامد).
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