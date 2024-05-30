فيستاجر تستبعد عرقلة بروكسل دمج لوفتهانزا وإيتا إيرويز

(أنسامد) - مايو 30 - روما - استبعدت المفوضة الأوروبية مارجريت فيستاجر رفض المفوضية الاوروبية لعمليات الاندماج الأوروبية بين لوفتهانزا وشركة ايتاإيرويز الإيطالية مما يثير الأمال للتعاون بين الجانبين قبل الموعد النهائى فى 4 يوليو.ويعنى هذا ان تمهد السلطة التنفيذية للاتحاد الأوروبى الطريق أمام الاندماج قبل الموعد المحدد.وأضافت أنه لم يتم اتخاذ القرار بعد.وترغب «لوفتهانزا» في شراء حصة 41 في المائة بشركة «إيتا» المملوكة للدولة، مقابل 325 مليون يورو (351 مليون دولار) بوصفه جزءاً من زيادة رأس المال.وكانت حذرت هيئة مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي، من أن محاولة «لوفتهانزا» شراء حصة أقلية بشركة الطيران الإيطالية المنافِسة «إيتا إيرويز» قد تضر المنافسة وتؤدي إلى ارتفاع الأسعار، مما يزيد الضغط على شركة الطيران الألمانية لتقديم حلول أقوى.ومن جهته قال وزير البنية التحتية الإيطالي ماتيو سالفيني، إن "بروكسل إذا رفضت الاقتران بين شركتي إيتا ولوفتهانزا للطيران، فسأعود لأطلب من عباقرة بروكسل تفسير ما أراه عملاً عدائيًا تجاه إيطاليا". (أنسامد).

ALL RIGHTS RESERVED © Copyright ANSA