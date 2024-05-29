مجموعة "إيديتسيوني بينيتون" تستعد لضخ الأموال بعد الخسائر

(أنسامد) - مايو 29 - روما - إنطلق اجتماع مجلس إدارة مجموعة بينيتون للأزياء في بونزانو فينيتو في مقاطعة تريفيزو.ويدعى الاجتماع للموافقة على الميزانية العمومية لعام 2023 التي تتضمن خسارة صافية تقدر بنحو 230 مليون يورو.ومن المتوقع أن تقوم شركة "إيديتسيوني" القابضة التابعة لعائلة بينيتون، والتي تسيطر على متاجر الأزياء بالتجزئة، بضخ حوالي 150 مليون يورو من السيولة لتغطية الاحتياجات الفورية.وبحسب ما ورد من المقرر أن تنفصل المجموعة عن الرئيس التنفيذي ماسيمو رينون بعد أربع سنوات.واتهم رئيس مجلس الإدارة والمؤسس المشارك لوتشيانو بينيتون رينون ومديريه بإخفاء حجم الخسائر، في مقابلة مع صحيفة كورييري ديلا سيرا في نهاية الأسبوع.ومن المقرر أن يتنحى لوتشيانو بينيتون (89 عاما) أيضا. (أنسامد).

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