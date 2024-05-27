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إيطاليا:انخفاض القروض العقارية ذات الفائدة المتغيرةمن يونيو

27 مايو 2024, 08:20

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - مايو 27 - روما - من المتوقع أن تبدأ أقساط الرهون العقارية القديمة ذات الفائدة المتغيرة في الانخفاض التدريجي في ضوء قرار البنك المركزي الأوروبي في يونيو، على الرغم من أنه لا يزال من الصعب في الوقت الحالي الإشارة إلى مسار محدد.

وذكر الاتحاد المستقل للمصرفيين الإيطاليين (فابي) أن أقساط القروض العقارية القديمة ذات الفائدة المتغيرة ارتفعت بنسبة 78%، ما يعني أن أولئك الذين كانوا يدفعون قسطا بنحو 500 يورو شهريا، يدفعون اليوم 890 يورو شهريا أو 390 يورو أكثر.

وكشف اتحاد "فابي" أنه خلال عام 2023، وصلت القروض العقارية الجديدة ذات الفائدة المتغيرة إلى ما يزيد عن 6% مقارنة مع 0.6% في نهاية عام 2021. وبلغ متوسط القروض العقارية حاليا ;;3.67%.

وهذا يعني أنه بالنسبة لقرض بقيمة 150 ألف يورو لمدة 20 عامًا، يبلغ القسط الشهري 1180 يورو، أو 515 يورو أكثر (+77.4%) مقارنة بما كان ليه قبل عامين (665) يورو. (أنسامد).

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