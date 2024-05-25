انتخاب أورسيني رئيسا للاتحاد العام للصناعة الإيطالية

(أنسامد) - مايو 25 - روما - أصبح رجل الأعمال إيمانويل أورسيني، من منطقة إميليا رومانيا، الرئيس الجديد للاتحاد العام للصناعة الإيطالية "كونفيندوستريا"، بعد انتخابه رئيسا للاتحاد يوم الخميس.يشغل أورسيني، وهو من مواليد عام 1972 في ساسولو، منصب الرئيس التنفيذي لشركةistem Costruzioni، وهي شركة متخصصة في صناعة الأخشاب وقطاع الأغذية.لذا فهو لا يأتي من مجموعة صناعية كبيرة، بل من إحدى الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تشكل العمود الفقري للاقتصاد الإيطالي. تم ترشيحه لرئاسة الاتحاد في 4 أبريل.وسيتولى أورسيني قيادة كونفيندوستريا خلال السنوات الأربع المقبلة.يمثل الاتحاد أكثر من 150.000 شركة وأكثر من خمسة ملايين عامل، و34% من الناتج المحلي الإجمالي الإيطالي. (أنسامد).

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