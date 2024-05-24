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مجلس النواب يوافق نهائيا على مرسوم "سوبر بونص"

24 مايو 2024, 09:16

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - مايو 24 - روما - أعطى مجلس النواب يوم الخميس موافقته النهائية على مرسوم حكومي بإجراء المزيد من التغييرات على خطة المكافئات الفائقة الجديدة المعروفة باسم "سوبر بونص" لتجديد المباني ذات كفاءة الطاقة.

وقد حصل المرسوم، الذي وافق عليه مجلس الشيوخ في 16 مايو، على موافقة مجلس النواب بأغلبية 150 صوتًا مقابل 109 أصوات رافضة.

يتمثل التغيير الرئيسي في أن الأموال التي تسددها الدولة مقابل إنفاق سوبر بونص ستأتي عبر التخفيضات الضريبية الموزعة على مدى 10 سنوات، بدلاً من أربع سنوات في الوقت الحالي.

وغطى برنامج المكافئات الفائقة، الذي قدمته حكومة سابقة برئاسة زعيم حركة النجوم الخمسة جوزيبي كونتي في عام 2020، 110% من تكلفة بعض التجديدات.

لقد كلف الدولة عدة مرات أكثر مما كان متوقعا في البداية، وتستمر التكاليف في النمو، على الرغم من أن الحكومة الحالية قد قلصت المخطط بشكل كبير.

وقد شبهها وزير الاقتصاد جيانكارلو جيورجيتي مؤخرًا بكارثة سد فاجونت التي وقعت عام 1963.

ومن بين أمور أخرى، أنهت الحكومة الحالية ما يسمى بنظام "خصم الفاتورة" والذي بموجبه يمكن للمواطنين استخدام الائتمانات من الدولة لدفع تكاليف التجديدات.

وبدلا من ذلك، يمكن الآن تعويض المواطنين عن طريق التخفيضات الضريبية.

وقالت وكالة التنمية المستدامة ENEA الأسبوع الماضي، إن التكلفة التي تحملتها الدولة للمكافأة الفائقة بلغت 122.643 مليار يورو في 30 أبريل، مقارنة بـ 122.24 مليار يورو في نهاية مارس. (أنسامد).

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