إيطاليا: مطالبات للحكومة بتسريع مرسوم السيارات صديقة البيئة

(أنسامد) - مايو 23 - روما - طالب اتحاد السيارات والاتحاد الوطنى لممثلى السيارات الأجنبية الحكومة الإيطالية متمثلة فى وزارة الأعمال والصناعة بتسريع إجراءات النشر فى الجريدة الرسمية لمرسوم رئيس الوزراء المتعلق بإعادة تنظيم حوافز شراء المركبات منخفضة الإنبعاثات فى الجريدة الرسمية وتفعيل منصة تكنولوجيا المعلومات لحجز الحوافز.واكد بيان الاتحادين ان الانتظار الطويل لنشر المرسوم فى الجريدة الرسمية سيتسبب فى عواقب وخيمة على سلسلة توريد السيارات خاصة وان التأخيرات المتراكمة خلال الأشهر الستة منذ الإعلان لم تعد مبررة مما سيترتب عليه شلل الأسواق لاسيما مع التراجع المثير للقلق فى الطلب على السيارات الجديدة ذات الإنبعاثات الصفرية او المنخفضة للغاية.فقد أدى هذا التأخير غير المستدام إلى عرقلة أنشطة شبكات التوزيع ووكالات الاتصالات، وكالات الإعلان وشركات التمويل وشركات تأجير السيارات.وأصبح الان من الضروري استعادة العمليات الطبيعية للشركات التي تتمحور حول قطاع السيارات في أسرع وقت ممكن. (أنسامد).

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