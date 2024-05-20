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إيطاليا:تراجع سوق العقارات في الأشهر التسعة الأولى من 2023

20 مايو 2024, 09:15

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - مايو 20 - روما - في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، سجلت مبيعات سوق العقارات الإيطالية بنحو 656 ألف و504 صفقة عقارية، لتشهد تراجعا بنسبة 11.1% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022، وذلك وفقا للمعهد الوطني الإيطالي للإحصاء (إستات).

وبلغت الصفقات العقارية خلال الربع الثالث من العام الماضي 210 آلاف و88 صفقة عقارية، بارتفاع قدره 8.0% مقارنة بالربع السابق، وبانخفاض بنسبة 4.9% على أساس سنوي.

وفي الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي، سجلت الرهون العقارية والقروض والالتزامات الأخرى المرتبطة بالرهون العقارية 224 ألف و591 قرض عقاري، في الفترة من يناير إلى سبتمبر 2023، لتسجل انخفاضا حادا بنسبة 30.7% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

وفي الربع الثالث، بلغت الرهون العقارية 72 ألفا و497 رهن عقاري، بارتفاع قدره 7.4% مقارنة بالربع السابق، وبانخفاض قدره 24.4% على أساس سنوي. (أنسامد).

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