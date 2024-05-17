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إستات يخفض توقعاته للتضخم في أبريل إلى 0.8٪

17 مايو 2024, 08:43

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - مايو 17 - روما - راجع المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء (إستات) توقعاته بشأن التضخم خلال شهر أبريل الماضي، إذ أوضح أنه أقل مما كان متوقعا في السابق.

وبين المعهد، وهو الوكالة الرسمية للإحصاء في إيطاليا، أنه في أبريل 2024، من المتوقع أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلك الوطني للمجتمع بأكمله، بما في ذلك التبغ، بنسبة 0.1% على أساس شهري وبنسبة 0.8% على أساس سنوي (من +1.2% في الشهر السابق).

وانخفض التضخم مرة أخرى خلال الشهر، ليعود إلى نفس المستوى الذي كان عليه في يناير وفبراير (+0.8%).

ويتأثر التباطؤ الطفيف في الغالب بالاتجاه في أسعار سلع الطاقة غير المنظمة (-13.9% من -10.3% في مارس) والخدمات المرتبطة بالنقل (+2.7% من +4.5%). (أنسامد).

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