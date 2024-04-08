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إيطاليا:معدلات الرهن العقاري تنخفض بعد مستوي نوفمبرالقياسي

08 أبريل 2024, 09:52

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - أبريل 8 - روما - بدأت أسعار الفائدة على الرهن العقاري في الانخفاض، بعد عامين من الزيادات المستمرة في أعقاب قرارات السياسة النقدية التي اتخذها البنك المركزي الأوروبي، وذلك وفقا لموقع تنسيقية جمعيات الدفاع عن البيئة وحقوق المستخدمين والمستهلكين "كوداكون"، الذي قام بتحليل اتجاه الأسعار في الفترة الماضية.

ومقارنة بالمستويات القياسية التي تم تسجيلها في نوفمبر الماضي، عندما تجاوزت أسعار الفائدة على القروض العقارية 4.9%، تم تسجيل انعكاس عام للاتجاه في أسعار الفائدة الثابتة والمتغيرة، حسبما أفادت جمعية "كوداكون".

أولئك الذين يحصلون اليوم على قرض بسعر فائدة ثابت لشراء مسكنهم الأول يجدون أنفسهم أمام معدل فائدة سنوي يتراوح بين 2.7% و2.8%، وهو أقل بكثير من متوسط ;;3.7% الذي تم تسجيله في شهر نوفمبر 2023.

يعادل هذا أقساطا شهرية أقل، مع توفير حوالي 45 يورو شهريا لقرض عقاري بقيمة 100 ألف يورو لمدة 30 عاما، و67 يورو شهريا لقرض بقيمة 140 ألف يورو لمدة 25 عاما. (أنسامد).

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