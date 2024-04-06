نمو قطاع الخدمات في إيطاليا في مارس

(أنسامد) - أبريل 6 - روما - واصل قطاع الخدمات في إيطاليا نموه للشهر الثالث على التوالي في مارس الماضي، وذلك بفضل الزيادة السريعة في الطلبيات، وهي معدلات النمو الأسرع منذ أغسطس 2021.وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات الشهر الماضي إلى 54.6 نقطة مقارنة مع 52.2 في شهر فبراير.ويعتبر شهر مارس هو الشهر الثالث على التوالي الذي يسجل فيه قطاع الخدمات مستويات أعلى من 50.0 نقطة، مما يشير إلى اتجاه إيجابي جديد في نشاط القطاع، فيما واصل الارتفاع للشهر الخامس على التوالي، ليسجل في مارس أعلى ارتفاع منذ عام تقريبا.وانكمش قطاع الخدمات في فرنسا بشكل طفيف، حيث انخفض مؤشر مديري المشتريات للقطاع في شهر مارس إلى 48.3 مقارنة مع 48.4 في فبراير.وجاءت هذه المعدلات أعلى من التوقعات التي كانت تتوقع تسجيل القطاع 47.8 نقطة.وواصل قطاع الخدمات الألماني تسجيل معدلات النمو في شهر مارس، حيث ارتفع مؤشر مديري المشتريات إلى 50.1 مقارنة مع 48.3 في فبراير.وجاء هذا الرقم أعلى من التقديرات التي كانت تتوقع تسجيل 49.8.(أنسامد).

ALL RIGHTS RESERVED © Copyright ANSA