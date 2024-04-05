ترشيح إيمانويلي أورسيني رئيسا لاتحاد الصناعة

(أنسامد) - أبريل 5 - روما - أصبح رجل الأعمال من منطقة إميليا رومانيا، أيمانويلي أورسيني المرشح الوحيد في منصب الرئيس الجديد للاتحاد العام للصناعة الإيطالية "كونفيندستريا".وجاء ذلك مع ترشيح أورسيني لمنصب الرئيس في اجتماع الجلسة العامة يوم الخميس. أورسيني، الذي ولد عام 1972 في ساسولو، هو الرئيس التنفيذي لشركة Sistem Costruzioni، وهي شركة متخصصة في البناء الخشبي.لذا فهو لا يأتي من مجموعة صناعية كبيرة، بل من إحدى الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تشكل العمود الفقري للاقتصاد الإيطالي.وكان أورسيني هو المرشح الوحيد بعد انسحاب إدواردو جاروني من السباق يوم الأربعاء. وحصل على أصوات 147 من أصل 173 مندوبا في المجلس.وقال أورسيني، بحسب مصادر حضرت الاجتماع: "سأحاول كسب تأييد الـ 26 الذين لم يصوتوا لي". (أنسامد).

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