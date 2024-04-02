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موديز:ديون إيطاليا سترتفع إلى 147%إذا ارتفع الإنفاق العسكري

02 أبريل 2024, 08:16

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - أبريل 2 - روما - أفادت وكالة موديز إن دول حلف شمال الأطلسي ستتراكم عليها الديون إذا استمر السباق لإعادة التسلح الذى أثارته التهديدات الروسية في حرب أوكرانيا مع تعرض إيطاليا وإسبانيا بشكل خاص لهذا الخطر.

وقالت وكالة التصنيف الائتماني الأميركية إن السباق نحو إعادة التسلح في دول حلف شمال الأطلسي، والذي أثارته تهديدات موسكو "سيعقد جهود خفض الديون وقد يضعف وضعها الائتماني"، ما يؤدي إلى تفاقم الصراع الاجتماعي.

وأضافت "إسبانيا وإيطاليا معرضتان للخطر بشكل خاص"، حيث أن لديهما "أكبر الفجوات في الإنفاق الدفاعي (مقارنة بهدف الناتو وهو 2% من الناتج المحلي الإجمالي، المحرر.) وأدنى مستويات الدعم الشعبي لمزيد من الزيادات في الإنفاق العسكري".

وتابعت موديز إنه في السيناريو الأساسي، سيرتفع دين إيطاليا إلى 144% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2030، لكنه سيصل إلى 147% إذا تم الوصول إلى هدف 2%.

كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد هدد بضرب قواعد حلف شمال الأطلسي إذا انطلقت منها طائرات إف-16 المستخدمة في أوكرانيا.

ولطالما نفى الناتو طلب كييف بالحصول على المقاتلات، لكن من المتوقع الآن أن يوافق على الطلب في وقت ما قريبًا. (أنسامد).

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