إيطاليا : التضخم يعاود الارتفاع في مارس على أساس سنوي

(أنسامد) - أبريل 1 - روما - قال المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء (إستات)، إن التضخم عاود الارتفاع مرة أخرى في شهر مارس مسجلا 1.3% على أساس سنوي.ووفقا للتقديرات الأولية الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء، فإن مؤشر أسعار المستهلك على المستوى الوطني، بما في ذلك التبغ، ارتفع بنسبة 0.1% على أساس شهري وبنسبة 1.3% على أساس سنوي (مقارنة مع 0.8% في الشهر السابق).وارتفع التضخم الأساسي من 2.3% إلى 2.4%، فيما تباطأت سلع الطاقة من 2.6% إلى 2.5%. يتأثر التسارع الطفيف بتراجع الانخفاض السنوي في أسعار سلع الطاقة، وفقا لإستات.وفي شهر مارس، تباطأت ديناميكيات الأسعار السنوية لما يسمى "عربة التسوق" لتسجل ارتفاعا 3% مقارنة مع 3.7% في فبراير. (أنسامد).

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