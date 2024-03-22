هيئة الطيران الإيطالية تحقق عوائد بمليار يورو في 2023

وأعلنت الهيئة أن الحركة الجوية في إيطاليا نمت بنسبة 11٪ لتسجل 10.62 مليون رحلة، كما ارتفعت حركة المحطات، وتحديدا الإقلاع والهبوط في المطارات الإيطالية، بنسبة 10.9% إلى أكثر من مليون رحلة.
نما إجمالي هامش الربح التشغيلي بنسبة 10.2% إلى 300.1 مليون يورو، ونما صافي الربح بنسبة 7.9% إلى 112.7 مليون يورو، فيما ارتفعت توزيعات الأرباح بنسبة 17% إلى 0.23 يورو للسهم.
وقال باسكوالينو مونتي، الرئيس التنفيذي للهيئة: "كان عام 2023 عامًا قياسيًا بالنسبة لعدد الرحلات الجوية في إيطاليا". (أنسامد).
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