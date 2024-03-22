هيئة الطيران الإيطالية تحقق عوائد بمليار يورو في 2023

(أنسامد) - مارس 22 - روما - أنهت هيئة إدارة الحركة الجوية الإيطالية ENAV السنة المالية 2023 مع ارتفاع إجمالي الإيرادات بنسبة 5.9٪ إلى مليار يورو وفقًا للأرقام المنشورة يوم الخميس.وأعلنت الهيئة أن الحركة الجوية في إيطاليا نمت بنسبة 11٪ لتسجل 10.62 مليون رحلة، كما ارتفعت حركة المحطات، وتحديدا الإقلاع والهبوط في المطارات الإيطالية، بنسبة 10.9% إلى أكثر من مليون رحلة.نما إجمالي هامش الربح التشغيلي بنسبة 10.2% إلى 300.1 مليون يورو، ونما صافي الربح بنسبة 7.9% إلى 112.7 مليون يورو، فيما ارتفعت توزيعات الأرباح بنسبة 17% إلى 0.23 يورو للسهم.وقال باسكوالينو مونتي، الرئيس التنفيذي للهيئة: "كان عام 2023 عامًا قياسيًا بالنسبة لعدد الرحلات الجوية في إيطاليا". (أنسامد).

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