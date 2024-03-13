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إيطاليا:إرتفاع الأعمال التجارية التي يديرها المهاجرون 42.7%

13 مارس 2024, 08:09

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - مارس 13 - روما - ارتفع عدد الشركات في إيطاليا التي يديرها المهاجرون بنسبة 42.7% بين عامي 2011 و2022 إلى إجمالي 647797، وفقًا لتقرير "الهجرة وريادة الأعمال في إيطاليا وأوروبا" الذي أنتجته شركتا إيدوس وسي إن إيه .

وأضاف التقرير أن عدد الشركات التي يديرها إيطاليون انخفض بنسبة 5% خلال نفس الفترة.

وفي نهاية عام 2022، مثلت الشركات التي يديرها المهاجرون 10.8% من الإجمالي، مقارنة بعام 2011 .

وتقع حوالي 77.3% من الشركات التي يديرها المهاجرون في الوسط والشمال، مع وجود أكبر الأعداد بالقيمة المطلقة في لاتسيو ولومباردي.

الغالبية العظمى (74.1٪) من الشركات التي يديرها المهاجرون هي شركات يديرها شخص واحد، على الرغم من أن التقرير أشار أيضًا إلى زيادة في شركات رأس المال على مر السنين.

ويعمل نحو 59% من الشركات التي يديرها المهاجرون في قطاع الخدمات، حيث يمثل البيع بالتجزئة 31.8% من أنشطة الخدمات والبناء 23.9%.

حوالي 82% من أصحاب الأعمال المهاجرين هم من أصول خارج الاتحاد الأوروبي، مع أغلبية ملحوظة للمغاربة (63000) والصينيين (52000).

وقال التقرير إن النساء المهاجرات "يشكلن عنصرا هاما ومتناميا في ريادة الأعمال، حيث يمثلن 24.6% من الإجمالي ويعملن بشكل رئيسي في قطاع الخدمات.

وأخيرًا، فإن 75.8% من رواد الأعمال المهاجرين تقل أعمارهم عن 50 عامًا. (أنسامد).

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