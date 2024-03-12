إرتفاع أسهم شركة الاتصالات الإيطالية TIM بنسبة 2.2٪

(أنسامد) - مارس 12 - روما - ارتفعت أسهم شركة الاتصالات الإيطالية TIM بنسبة 2.2٪ إلى 0.227 يورو للسهم في التعاملات المبكرة في بورصة ميلانو يوم الاثنين بعد أن أكدت شركة الاتصالات الإيطالية العملاقة توجيهاتها للفترة 2024-2026 ودمجت اتصالات السوق يوم الخميس الماضي مع بيانات التدفق النقدي المتوقع.وبعد اجتماع استثنائي لمجلس الإدارة يوم الأحد، صرحت TIM إنها تتوقع "أن يصل صافي ديونها المبدئية، بعد صفقة Netco، إلى حوالي 7.5 مليار يورو في نهاية عام 2024" و"أن يكون صافي التدفق النقدي حوالي الصفر في عام 2025 وحوالي 500 مليون يورو في عام 2026، ثم إلى 800 مليون".دعت TIM إلى اجتماع استثنائي لمجلس الإدارة يوم الجمعة بعد انخفاض أسهم الشركة بنسبة 24٪ في سوق الأوراق المالية في ميلانو بعد الموافقة بالإجماع على خطة أعمالها Free to Run" "2024-2026 .ومع ذلك، أخبر الرئيس التنفيذي بيترو لابريولا ومستشاروه مجلس الإدارة يوم الأحد أن الخطة لا يمكن اعتبارها مسؤولة عن الانهيار ويمكن المضي قدمًا فيها.تلقت TIM دعمًا من الحكومة لبيع شبكة الخطوط الأرضية NetCo الخاصة بها إلى الصندوق الأمريكي KKR كجزء من الجهود المبذولة لخفض ديونها، والتي تصل حاليًا إلى حوالي 26 مليار يورو.وبموجب الصفقة التي قد تصل قيمتها إلى 22 مليار يورو، ستحصل الدولة الإيطالية على حصة تصل إلى 20% في الشبكة، التي تعتبر بنية تحتية استراتيجية.ووصف أكبر اتحاد نقابي في إيطاليا (CGIL) الخطط بأنها "جنون".وصرح الوزير ماوريتسيو لانديني على هامش مسيرة للسلام في روما "لقد قلنا منذ البداية أن فصل وبيع الشبكة خطأ. تقسيم الشركة هو الجنون".وتابع: "إنه عكس ما هو مطلوب تماما"، مضيفا أن هذه الخطوة تخاطر بتعريض شركة "أساسية لبلدنا" للخطر. (أنسامد).

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