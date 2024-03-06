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نمو الناتج المحلي الإجمالي لإيطاليا بنسبة 0.2٪ في نهاية 20

06 مارس 2024, 08:40

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - مارس 6 - روما - أفادت وكالة الإحصاء الوطنية "إيستات"، يوم الثلاثاء، إن الناتج المحلي الإجمالي المعدل حسب التقويم والمعدل موسميا ارتفع بنسبة 0.2% في الربع الرابع من عام 2023 مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة وبنسبة 0.6% فيما يتعلق بالفترة المماثلة من عام 2022.

وكان الرقم على أساس ربع سنوي هو نفسه الذي قدمته وكالة الإحصاء الوطنية في تقديرها الأولي في نهاية يناير، ولكن تم تعديل الرقم على أساس سنوي صعودا من 0.5٪.

وذكرت إيستات إن نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي المرحل لعام 2024 يبلغ 0.2%، ارتفاعًا من 0.1% في التقديرات الأولية.

وقالت الوكالة الأسبوع الماضي إن الناتج المحلي الإجمالي لإيطاليا لعام 2023 ككل نما بنسبة 0.9٪ مقارنة بالعام السابق، ارتفاعًا من رقم النمو البالغ 0.7٪ الوارد في تقديراتها في نهاية يناير وأعلى من 0.8٪ التي قدمتها الحكومة في عام 2023 في مخططها الاقتصادي ناديف. (أنسامد).

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