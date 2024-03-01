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إنتاج فيات باندا حتى عام 2027 على الأقل

01 مارس 2024, 09:24

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - مارس 1 - روما - أعلن الرئيس التنفيذي لشركة فيات ومدير التسويق فى شركة ستيلانتس العالمية لإنتاج السيارات اوليفييه فرانسوا، استمرار إنتاج السيارة باندا الشهيرة فى مصنع بوميليانو داركو فى جنوب منطقة كامبانيا حتى عام 2027 على الأقل.

وأضاف أن الإنتاج سيرتفع بنحو 20% اعتباراً من منتصف مارس، مشيراً إلى أن فيات باندا يتم تصنيعها في بوميليانو منذ 2011.

وقال إن السيارة فيات باندينا الجديدة سيكشف عنها النقاب يوم الخميس تزامناً مع ذكرى عرض أول سيارة باندا للرئيس ساندرو بيرتينى فى 29 فبراير 1980.

وكان الرئيس التنفيذى لشركة ستيلانتس كارلوس تافاريس قد أكد في وقت سابق هذا الشهر أن المجموعة الإيطالية الفرنسية الامريكية بحاجة إلى جميع المصانع الإيطالية لتنفيذ الهدف المعلن وهو إنتاج مليون مركبة فى إيطاليا سنوياً. (أنسامد).

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