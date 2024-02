Spagna: si raffredda inflazione a febbraio al 2,8%

Si è raffreddata l'inflazione a febbraio in Spagna, diminuita di sei decimi fino al 2,8%, per la riduzione dei prezzi dell'elettricità e grazie alla stabilità di quelli degli alimenti e delle bevande non alcoliche, secondo l'indice dei prezzi al consumo anticipato oggi dall'Istituto nazionale di statistica (Ine). Dopo l'aumento di gennaio, per l'incremento delle tasse su luce e gas, l'inflazione a febbraio si contiene e torna a situarsi sotto il 3% per la prima volta negli ultimi sei mesi.Su base annua, l'inflazione soggiacente al netto degli alimenti non elaborati e dei prodotti dell'energia è diminuita di due decimi, fino al 3,4% e registra sette mesi consecutivi in caduta, al livello più basso negli ultimi due anni.Il ministro dell' Economia, Carlos Cuerpo, ha rilevato che "con questi dati le famiglie recuperano potere di acquisto e le imprese competitività".

ALL RIGHTS RESERVED © Copyright ANSA