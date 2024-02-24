بريمبو الإيطالية تنشئ أول مصنع لها في تايلاند

(أنسامد) - فبراير 24 - روما - افتتحت شركة بريمبو الإيطالية الرائدة عالميًا في تصنيع أنظمة فرامل السيارات، أول موقع إنتاج لها في تايلاند باستثمارات تقدر بحوالي 40 مليون يورو.وقالت مجموعة بريمبو : يعكس الاستثمار الذي يقدر بحوالي 40 مليون يورو، استراتيجية المجموعة الرامية إلى توسيع حضورها صناعيا على مستوى العالم ويسمح لشركة بريمبو باغتنام فرص النمو الجديدة في منطقة جنوب شرق آسيا.سيقوم المصنع الجديد بإنشاء أنظمة مكابح لمصنعي الدراجات النارية الموجودين في المنطقة، بدءًا من المصنعين الأوروبيين والأمريكيين.وسيتم بناؤه في المنطقة الصناعية المرجعية لانتاج الدراجات النارية في البلاد، والواقعة في مقاطعة رايونج جنوب العاصمة بانكوك.(أنسامد).

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