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إيطاليا: نحو 67% من الموظفين يسعون لتخفيض اعمالهم

22 فبراير 2024, 08:38

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - فبراير 22 - روما - أكد معهد الابحاث ووكالة رعاية الشركات الايطالىة ان اكثر من ثلثى الموظفين الايطاليين يهدفون الى تقليل ساعات العمل.

ويشير تقرير سوق العمل ان 67.7 % من الايطاليين العاملين يريدون تقليل ساعات العمل المستقبلية وان 30.5% يفعلون فقط ماهو ضرورى للغاية ورفض العمل الاضافى والمكالمات ورسائل البريد الالكترونى خارج ساعات العمل ويكتفون بالقيام فقط بالمهام المكلفين بها فقط.

واضاف التقرير ان 67 % من الاشخاص الذين تقل اعمارهم عن 90 عاماً والين يستقيلون من اعمالهم يعملون بوظيفة اخرى فى غضون 3 شهور.

وقال التقرير ان وصول طفل يعتبر من اسباب الاستقالة بالنسبة للنساء حيث ان نسبة النساء العاملات ولديهن اطفال يبلغ 58.6% فى مقابل 89.3% للرجال بفجوة تصل الى 30.7% (أنسامد).

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